خُصص لها 41 مليون جنيه.. إجتماع تنسيقي للجنة التغذية المدرسية ببني سويف

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا تنسيقا بأعضاء اللجنة المحلية للتغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، والدكتور حسن سليمان مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور ربيع محمد مدير الخدمات التربوية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وياسر طلعت مدير إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم.

وأشارت وكيل الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشان المتابعة المستمرة لخطة العمل والآليات المقرر اتباعها مع بدء تسليم الوجبات بالمدارس، مشيرة إلى تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بأهمية التنسيق التام والتواصل المستمر فيما يخص إعداد الوجبات وتوزيعها على الطلاب، منوهة أنه تم تخصيص 41 مليون جنيه للتغذية المدرسية والتي تشمل وجبات جافة ومطهية لطلاب مدارس التربية الخاصة والرياضية والمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والمدارس الفنية العسكرية.

وأضافت، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على تحديد مهام وتكليفات كل عضو من أعضاء اللجنة، حيث تقوم مديرية الصحة بمتابعة عملية إعداد الوجبات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المصانع،

فيما تقوم مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على أعمال الموردين للوجبات، في حين يشارك التأمين الصحي من خلال الزائرات الصحيات في لجان الاستلام والتوزيع داخل المدارس، وذلك من خلال الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا.

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