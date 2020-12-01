شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن كواليس رفع اسم كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون اسبورت أف أم": " فإن هناك العديد من الناس فوجئت باستبعاد أحمد الشيخ من الأهلى، ويبدو أنه كان هناك اتفاق بين النادي واللاعب، والشيخ رأى أنه إذا لن يتم الاعتماد عليه كأساسي فقرر الرحيل".


وأضاف:"لا يفكر مسؤولي النادي الأهلي بالطريقة التي يتحدث بها البعض فى قضية رحيل صالح جمعة وأنه رحل عن النادى بعد رحيل مجلس الزمالك بقيادة مرتضى منصور، هذا ليس صحيح إطلاقًا، الأهلى حاول مع صالح وصالح نفسه حاول لكن الأمور لم تفلح".


واختتم:تصور بعض الناس أننى ضد الزمالك وهذا لم ولن يحدث الزمالك له عندى كل الاحترام والتقدير، والبعض اتخذ موقفا منا وصدر أمر عكسى، لكن مساندتنا للزمالك لا حدود لها لقيمته وجماهيريته ورموزه".


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

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