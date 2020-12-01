رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يجتمع بأعضاء هيئة تدريس الكلية المصرية الكورية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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عقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اليوم اجتماعا بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بحضور الدكتور محمد قايد عميد الكلية ووكلاء الكلية ومنسقي الأقسام.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن نظام الدراسة بالعام الجامعي الجديد في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تم مناقشة انتظام الدراسة بالبرامج الجديدة بالكلية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة ضرورة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة التي تحتاج بذل الكثير من الجهد من كل فرد من أفرادها حتي تصل إلى المكانة التي تستحقها.

وأشار عبد القادر ان ادارة الجامعة على أتم الاستعداد لسماع الشكاوى والمقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها وإعتبارها من أولويات إدارة الجامعة مضيفًا ان الجامعة تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم.

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