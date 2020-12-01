الراهب انطونيوس حنانيا : يسوع المسيح مولود قبل كل الدهور ولكننا نحتفل بولادته بالجسد .

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال الراهب الأرثوذكسي انطونيوس حنانيا الراهب بدير القديس جوارجيوس بسوريا: الرب يسوع المسيح مولود قبل كل الدهور، هذا يعني أننا لا نستطيع الإحتفال بهذا المولد لأنه أزلي ولا يخضع للزمن أما أن نتكلّم عن ولادة يسوع المسيح بالجسد لأجل خلاصنا من مريم العذراء (أشعيا 14:7) فلهذا التجسد الزمني نُعَيِّدُ.






تابع " حنانيا " خلال منشور نشره المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس على صفحته الرسمية بفيس بوك: وقبل ميلاد الرب يسوع، كان العالم غارقا بالفوضى والعنصرية الإجتماعية وكأنه في بور، تائها في ظلمة مخيفة أشبه بغمار مياه داكنة وعميقة (تكوين 1:1)،ووحوش البر والبحر رابضٌة لتلتقط حياة الذين أُطْفِئَتْ شموعهم آخذة إياها إلى أسافل دركات الأرض (رؤيا 13 ورؤيا 17) ولكن روح الرب فوق الغمار يرف.







مضيفا: إنها ظلمة فصل الشتاء، والناس يأخذون رجاءً من شجرة عيد الميلاد التي لا تموت بل تبقى خضراء، معطية الأمل بربيع قادم وانبعاث جديد للحياة والشجرة ليست وثنية حسب اعتقاد البعض، إنها شجرة الحياة الفردوسية التي تُعطي أملًا في عالمٍ قاتم وسط البرد قارسٌ، والناس متجمهرة حول جمر النار الدافئة المملوءة من محبة ورحم حنان الأم الدافىء. في المغارة التي في أسفل الشجرة، نورٌ دافىء يعزّي القلب والوجدان.

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