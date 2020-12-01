صافرة سعودية لمباراة شنجهاي الصيني وسيدني الأسترالي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي تركي الخضير لقيادة مباراة شنجهاي الصيني وسيدني إف سي الأسترالي لحساب مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة.


ويتكون الطاقم السعودي من تركي الخضير للساحة ومعه محمد العبكري مساعد أول وخلف الشمري مساعد ثان، وسوف تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.


وتستكمل في العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات لأندية شرق القارة، التي كانت متوقفة منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، إذ تقام المباريات بنظام التجمع.

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