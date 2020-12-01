عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء موقف فريقه من التفاوض مع أحد نجوم النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الفترة المُقبلة.


وكان الأهلي قد أعلن يوم أمس خروج الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق المحلية الأولى للموسم الجديد.


وفي تصريحات إذاعية قال وحيد:" نفاوض بالفعل بعض العناصر من الأهلي، والقرار النهائي في يد لجنة التعاقدات بالإسماعيلي".


وعلق على تصريحات محمد الطويلة رئيس النجوم، بشأن عدم قيد صفقات الإسماعيلي الجديدة، قائلا: "سوف نقيد الصفقات بشكل طبيعي بعد أن قمنا بالطعن على الحكم، ولن نجد أزمة في قيد الصفقات الجديدة".

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