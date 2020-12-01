الطويلة: الإسماعيلي لن يتمكن من قيد لاعبيه الجدد بسبب النجوم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن النادي الإسماعيلي لن يتم السماح له بقيد اللاعبين الجدد، إلا بعد سداد قيمة الغرامة المالية التي صدرت من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن إبراهيم حسن.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "هناك تلاحم بين الموسمين، والوقت كان ضيق للغاية للاستعانة بأي صفقات، وللمرة الأولي في التاريخ ينطلق دوري الدرجة الثانية ومعظم الأندية لم تحسم موضوع القيد الخاص بها، لكن لدينا لاعبين جيدين، وتعاقدنا مع بعض الصفقات الجديدة".

وأضاف: "كل الأندية تنتظر اللاعبين الغير مقيدين في الدوري الممتاز للتعاقد معهم، لكن هذا لم يحدث في الموسم الجاري، قمت بإعارة بعض اللاعبين إلى الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية أو الثالثة من أجل المشاركة، لكن اتحاد كرة القدم حرمنا من ذلك".

وحول مشكلة إبراهيم حسن، قال: "المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بشأن مستحقات إبراهيم حسن، والاتحاد المصري لكرة القدم مسئول عن تنفيذ القرار، ومن الصعب مخالفة تعليمات الفيفا والكاس، والحكم لا رجعة فيه، تم إعطاء الإسماعيلي أحقية "نقض" على الإجراءات، في حالة عدم حضور المحامي أو عدم فرصة لاستكمال الأوراق".

وواصل: "الحكم الصادر ضد الإسماعيلي كان بـ20 مليون جنيه، وتأخر النادي في عدم التسديد سيصل المبلغ إلى 23 مليون جنيه، ولن يستطيع أحد إيقاف القرار، واتحاد كرة القدم المصري منوط به تنفيذ الحكم لصالح النجوم، والاتحادات تدار بالمدير التنفيذي، في نهاية شهر يناير سيكون هناك اتحاد جديد".

وتابع: "الإسماعيلي أضاع عدة فرص عديدة لحل الأزمة، بعد صدور الحكم بـ12 مليون من اتحاد كرة القدم، كان من الممكن التفاوض عليه، لكن بعدما ذهبوا إلى المحكمة الرياضية الدولية تمت زيادة المبلغ إلى أكثر من 20 مليون جنيه".

وأضاف: "استحالة أن يستطيع الإسماعيلي قيد اللاعبين الجدد، إلا في حالة سداد العقوبة لصالح النجوم، والحالة الوحيدة التي يستطيع فعلها هو إيداع شيك بالمبلغ المذكور، ولا يتم صرفه في حال قبول النقض، يجب أن يحصل الجميع على حقوقه بالقانون".

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