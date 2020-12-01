بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية بتواجد رمضان صبحي واحمد فتحي

أعلن نادى بيراميدز قائمته الإفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، والتى يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى.









وضمت القائمة المختارة 29 لاعبا وجاءت على النحو التالى:





حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبدالرحمن أيمن.





خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبدالله بكرى - عمر جابر - أحمد فتحى - أحمد سامى - ولفريد كانون - محمد حمدى - طارق طه.





خط الوسط: محمد فتحى - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيونى - عبدالله السعيد - أحمد حمودى - إبراهيم عادل - محمود صابر.









خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.



