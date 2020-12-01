تعليم المنيا : بدء الاعداد لمناقشة آلية تنفيذ مشروع " قرية متعلمة "

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التقى المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، وسمير فضل نائب مدير البرنامج والمسئول عن تنفيذ مشروع " قرية متعلمة " بمحافظة المنيا، وذلك في إطار التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية ضمن اتفاقية منحة التعليم الموقعة في سبتمبر 2014، حيث ينفذ المشروع هيئة انقاذ الطفولة الدولية في مصر بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية " USAID "، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبعض الجهات الحكومية المختصة، وستنفذ انشطة المشروع في محافظة المنيا يداية من مطلع العام 2021،



وقال الرشيدى أن المشروع يهدف لدعم العملية التعليمية للاطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القري المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات طلبة مدارس المجتمع، بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن من طلاب مدارس المجتمع.

