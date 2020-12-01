ننشر تشكيل حرس الحدود في مواجهة الجزيرة بالمظاليم





تنطلق بعد قليل مباراة حرس الحدود مع الجزيرة المطروحي، في ثاني جولات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021.وجاء تشكيل الحرس مكون من، علي فرج ، خالد سامي ، جهاد جنيدي، عبد الله جمعة ، الصاوي مصطفى، غريب ياسر، حامد خالد ، محمود جمعة ، فليكس ، وليد عادل ، مؤمن ابراهيموفي البدلاء تواجد، محمد فوزي، وأحمد سالم ومحمد عيد ، ومحمود ابو جودة ، وأحمد حسني، ومصطفى زيكو، ويوسف علاء ، ومحمود عبده.