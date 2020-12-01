ننشر تشكيل حرس الحدود في مواجهة الجزيرة بالمظاليم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
فاطمة العشري
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تنطلق بعد قليل مباراة حرس الحدود مع الجزيرة المطروحي، في ثاني جولات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021.

وجاء تشكيل الحرس مكون من، علي فرج ، خالد سامي ، جهاد جنيدي، عبد الله جمعة ، الصاوي مصطفى، غريب ياسر، حامد خالد ، محمود جمعة ، فليكس ، وليد عادل ، مؤمن ابراهيم

وفي البدلاء تواجد، محمد فوزي، وأحمد سالم ومحمد عيد  ، ومحمود ابو جودة ، وأحمد حسني، ومصطفى زيكو، ويوسف علاء ، ومحمود عبده.

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