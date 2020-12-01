فيروس كورونا يصيب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بإصابة رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس كورونا.

 

وقد استطاع فيروس كورنا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" أن يحصد أرواح عدد من المشاهير والسياسيين حول العالم خلال الفترة الأخيرة.

 

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

 

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