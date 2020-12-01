صلاح ينافس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في التشكيلة المثالية لليويفا

أعلن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن المرشحين لدخول الفريق المثالي للموسم المنصرم 2019 – 2020 حيث شهدت الإختيارات في مركز الهجوم تواجد الدولي المصري محمد صلاح بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قائد البلوجرانا.









وجاءت قائمة المهاجمين كاملة على النحو التالي :-





إيرلينج هالاند- دي ماريا- جواو فيليكس- سيرجي جنابري- شيرو إيموبيلي- هاري كين- روبرت ليفاندوفسكي- روميلو لوكاكو- ساديو ماني- كيليان مبابي- ليونيل ميسي- نيمار دا سيلفا- كريستيانو رونالدو- محمد صلاح- رحيم سترلينج.





يُذكر أن صلاح قاد ليفربول الموسم الماضي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب إستمر ثلاثين عاماً في الوقت الذي ظهر فيه بمردود جيد في دوري أبطال أوروبا قبل خروج فريقه على يد أتلتيكو مدريد من دور الستة عشر.



