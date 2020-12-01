بحضور شريف عامر.. لجنة تحكيم مشروع أمل تبدأ في التصويت للمشاركات بمشاريعهن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: بلال أحمد
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عرض عدد من المشاركات بمشاريعهن فكرة كل مشروع في مسابقة "مشروع أمل" والذي انعقد اليوم 1 ديسمبر في فندق نايل ريتز في تمام الساعة ال10 صباحا.


وبدأت لجنة التحكيم المكونة من شريف عامر ومريم فرج ورانيا أيمن وأحمد عباس ودينا حسام ونادر سعد وشريف بلبل في التصويت للمرشحات للمسابقة وينتظر الجميع معرفة أفضل 3 مشاريع من 10 مشاريع تم عرضهم اليوم.


وبدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر مشروع أمل لدعم ريادة المشاريع النسائية الواعدة في مصر وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة.


ومن المقرر الإحتفاء بعشر مشتركات بمشاريعهن الواعدة لهذا العام وذلك إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين الذين ساهمو في إنجاح البرنامجومعهم عدد من المدربين والمحاضرين الذين عملو على المشاريع خلال مراحلها المختلفة وسيتم اختيار لجنة لجنة تحكيم لثلاثة مشاريع فائزين بمراكز ثلاثة ليحصلون على جائزة قدرها 5000 دولا أمريكي.

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