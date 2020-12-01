ويجز يخطف الأضواء في 2020: نجم الراب المصري الأكثر استماعاً في مصر





للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يكشف Spotify عن قوائمه لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020 وأكدت المنصة أن ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم.









في مصر تُوج ويجز ملكًا على عرش الموسيقى. حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية اُستمع إليها في عام 2020.









عالميًا، تواصل الموسيقى اللاتينية قوتها، حيث أصبح مغني الراب البورتوريكي Bad Bunny أكثر الفنانين استماعاً في عام 2020، أما الأغنية الأكثر استماعاً لعام 2020 فكانت من نصيب The Weeknd وأغنيته Blinding Lights.









من هم الفنانون الذين سيطروا على عام ليس له مثيل؟









ويجز هو أكثر من اُستمع إلى أغانيه في مصر هذا العام. إنها المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم التراب قائمة مُلخص العام من Spotify، لكن الأمر لم يكن مفاجأة حيث قدم الفنان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لمعجبيه عدة أغان ناجحة على مدار العام. ويجز هو أيضًا الفنان الوحيد الذي انضمت خمس أغنيات له دفعة واحدة إلى قائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.









احتل الهضبة عمرو دياب المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا. حيث قدم ألبومه "سهران" هذا العام ما جعل الألبوم يحتل المركز الأول في قائمة Spotify لأكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر.









احتل فريق الـ K-pop الكوري BTS المركز الثالث، وهو أول فريق K-pop يحصل على ترشيح لجائزة Grammy. ألبوم MAP OF THE SOUL: 7 لفريق BTS حقق هو كذلك نجاحًا كبيرًا حيث احتل مكانًا في قائمة أكثر ألبومات اُستمع إليها، ما يثبت مرة أخرى شعبية الـ K-pop في مصر. جاء Travis Scott رابعًا، يليه Abyusif الذي ترك بصمة هامة على مشهد الهيب هوب الحالي في مصر من خلال الأغاني المشتركة المميزة التي يقوم بها مع فنانين آخرين.









الأغنية الثانية أكثر إستماعاً على Spotify في عام 2020 كانت لويجز مع أغنيته "واحد وعشرين" تليها "شيراتون" لمروان موسى و"الغسالة" لويجز أيضًا و“Dance Monkey” لـ Tones and I.









احتل ألبوم “After Hours” لـ The Weeknd المرتبة الثانية في قائمة الأكثر استماعًا بعد "سهران" لعمرو دياب. وجاء "كل يوم من ده" لحماقي في المرتبة الثالثة يليه "؟" لـ XXXTENTACION و “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” لـ Billie Eilish ".













أكثر فنانات اُستمع إليهن في مصر كن Billie Eilish و Halsey و Sia و Dua Lipa و شيرين. وجاءت الأسطورة اللبنانية فيروز في المركز الثامن.









أما بالنسبة لقوائم تشغيل الأغاني على Spotify، احتلت "Today's Top Egyptian Hits" المرتبة الأولى.





وجد Spotify أيضًا أن يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام في مصر.









أخيرًا، سوف يعلن Spotify تفاصيل إضافية وميزات جديدة ومثيرة خلال الأيام القادمة لملخصات الأعمال الأكثر نجاحًا والمُخصصة لكل من الجمهور والمبدعين، والتي تمنح المستخدمين نظرة عن قرب على أهم الأعمال الموسيقية التي رافقتهم خلال العام.









ستجد فيما يلي مُلخصاً كاملاً لنتائج Spotify لعام 2020









مُلخص االأكثر استماعاً على Spotify في مصر:









أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم في مصر:





ويجز





عمرو دياب





BTS





Travis Scott





Abyusif





مروان موسى





Billie Eilish





The Weeknd





مروان بابلو





كايروكي









أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن في مصر:









Billie Eilish





Halsey





Sia





Dua Lipa





شيرين





Ariana Grande





Camila Cabello





فيروز





Taylor Swift





Selena Gomez









أكثر أغاني اُستمع إليها في مصر:





دورك جي - ويجز





واحد وعشرين - ويجز





شيراتون - مروان موسى





الغسالة - ويجز





Dance Monkey- Tones and I





فري - مروان بابلو ومولوتوف





Falling- Trevor Daniel





The Box- Roddy Ricch





بالسلامة - ويجز ومولوتوف





سكرتي - ويجز









أكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر:





سهران - عمرو دياب





After Hours- The Weeknd





كل يوم من ده - محمد حماقي





“?”- XXXTENTACION





WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?- Billie Eillish





MAP OF THE SOUL: 7 - BTS





Hollywood’s Bleeding- Post Malone





ASTROWORLD- Travis Scott





Music To Be Murdered By- Eminem





The Ugly Ducklings - كايروكي













مُلخص الأكثر استماعاً على Spotify عالميًا:









أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم على مستوى العالم:





Bad Bunny





Drake





J Balvin





Juice WRLD





The Weeknd









أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن على مستوى العالم:





Billie Eilish





Taylor Swift





Ariana Grande





Dua Lipa





Halsey









أكثر ألبومات اُستمع إليها على مستوى العالم:





YHLQMDLG لـ Bad Bunny





After Hours لـThe Weeknd





Hollywood’s Bleeding لـ Post Malone





Fine Line لـ Harry Styles





Future Nostalgia لـDua Lipa









أكثر أغنيات اُستمع إليها على مستوى العالم:





“Blinding Lights” لـ The Weeknd





“Dance Monkey” لـ Tones and I





“The Box” لـ Roddy Ricch





“Roses - Imanbek Remix” لـ Imanbek and SAINt JHN





“Don’t Start Now” لـ Dua Lipa









استمع إلى أفضل قوائم ملخص 2020: Top Artists Egypt 2020 و Top Tracks Egypt 2020 وفقًا لإختيارات المعجبين.



