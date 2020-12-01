تشكيل وحكام مباراة الأوليمبي وبيلا في القسم الثاني



ويدير اللقاء تحكيمياً حكم ساحة "محمد كابو" ويساعده كلاً من هيثم رمضان، محمد شفيق والحكم الرابع أحمد علي.



وجاء تشكيل فريق الأوليمبي كالتالي:



حارس المرمى: عمرو علي.



خط الدفاع: محمد أحمد عبد الستار، سيد جاد، مصطفى جميل، حسين حمدي



خط الوسط: مروان محمد، أحمد محمد صالح، عمر سيد



خط الهجوم: طه إبراهيم، محمد رجب، مصطفى عبده



بينما أختار إبراهيم الشهيدي تشكيل بيلا كالأتي:



حارس المرمى: أحمد رضا.



خط الدفاع: مصطفى سعد، أحمد عاطف، بكر أحمد، رضا شحاته



خط الوسط: فتوح المتولي، السعيد غمري، أمير إسماعيل.



خط الهجوم: جميل إبراهيم جميل، موري، الحسن ديالك.







أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي السكندري، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي بيلا وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية في دوري القسم الثاني المصري مجموعة بحري.وستقام المباراة الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية معقل الفريق السكندري، وذلك بعد نقلها من ملعب بيلا بعد الإتفاق بين كلا الفريقين.