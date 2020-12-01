بعد مرضه.. شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لزوجها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
طلبت الفنانة شيماء سيف، من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لزوجها المنتج محمد كارتر، دون الإفصاح عن تفاصيل مرضه، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 



نشرت شيماء سيف، صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك، إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل، قدر الله وما شاء فعل دعواتكم".


وفي سياق آخر، تواصل شيماء سيف تصوير مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت"، وهو بطولة هشام جمال، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج روزناما لهشام جمال.

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ نصف ساعة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يعلن عن قائمة الفريق الإفريقية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 17 ساعة

راموس يُبلغ ريال مدريد بثلاثة شروط قبل التجديد

منذ 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف قاسم: الزمالك لن يتعاقد مع لاعبين أجانب

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ 33 دقيقة

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

02:05 م

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

12:06 م

راموس يُبلغ ريال مدريد بثلاثة شروط قبل التجديد

02:00 م

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!