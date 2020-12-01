مباحث التموين تضبط 1218 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1218) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2٫88 طن "لحوم ضان – كبدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (1٫9 طن "مقطعات لحوم ودواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات للجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (3٫97 طن "ثمار فاكهة – كريم شانتيه" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج - 1٫17 طن "مربى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وضبط (1٫35 طن "مخللات") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (6٫74 طن "منظفات صناعية "معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 3810 عبوة "منظفات صناعية " مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



كما تم ضبط (1٫25 طن "أعلاف حيوانية ") بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط(مالك محطة للبترول لتموين السيارات – كائنة بمحافظة القاهرة) لتجميعه (77٫000 لتر "سولار – بنزين 80 و92" قدرت قيمتها بــ 517٫250 جنيهًا وعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.