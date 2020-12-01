منوف يواصل تدريباتة عقب الفوز على سبورتنج ودياً

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يواصل اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي منوف تدريباتة الجماعية على ملعبه، استعداداً لمواجهة فريق ميت خاقان والمقرر لها السبت المقبل في إفتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020/2021.



وفاز منوف أمس على فريق سبورتنج كاسل بهدفين مقابل هدف، سجلهما طارق أبو المعاطي والمهاجم الإفريقي فيكتور الوافد الجديد من صيد المحلة.



وتعاقد منوف مؤخرا من عشرة لاعبين لتدعيم صفوفة، عقب الإستغناء عن مجموعة كبيرة من اللاعبين عقب التأهل من دوري القسم الرابع.