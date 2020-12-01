الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثف جهودها لضبط المتهمين بحرق مسن حيا

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها من القبض علي المتهمين في واقعة حرق مسن حيا في المنطقة الجبلية بمنطقة مايو.





وتلقي المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من احد المواطنين مفاده أثناء سيره بطريق امتداد 15 مايو، شاهد شاب وبصحبته صديقه يشعلان النار في شخص اخر وقام بتصويرهما من مسافة بعيدة أثناء تنفيذهما الجريمة.



وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم العثور على جثة رجل مسن محترقة بالكامل.



وبعمل التحريات تبين أن الضحية يدعي "ا.م"، مقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، ويقيم بصحبة حفيده يعمل سائق.



ومن خلال الاستماع لاقوال المبلغ ومشاهدة الصورة الذي قام بالتقاطها للمتهمين تم ان وراء ارتكاب الواقعة حفيد الضحية، وانه على علاقة جنسيه بفتاة "امكن ضبطها"، وعندما ضبطه جده بصحبة الفتاة قام بالاعتداء عليه بالضرب، والاستعانه بصديقه وحمله لمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو، وحرقه حيا، ولاذا بالفرار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.