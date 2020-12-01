الطويلة يُثني على الجمعية العمومية للإتحاد المصري

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، كانت مترابطة ولأول مرة تظهر بشكل قوي خلال الاجتماع الأخير لإقرار بنود اللائحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم كانت قوية ومتماسكة ولم تتنازل عن أي حق من حقوقها في الاجتماع الأخير داخل اتحاد كرة القدم".

وأضاف: "كانت هناك محاولات تفصيل وإقصاء لبعض الشخصيات، يجب إعطاء الفرصة للجميع، منعنا فكرة بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر رجعي، ويجب إعطاء الأحقية لمن يريد الترشح، مع ترك أحقية الاختيار لأعضاء الجمعية العمومية".

وواصل: "طالبنا بزيادة عدد الأندية بعد إقصاء أندية الدرجة الرابعة، وتم حذف أكثر من ثلاث أرباع الدرجة الثالثة، توصلنا إلى زيادة العدد في الجمعية العمومية إلى 50%، وتوصلنا إلى زيادة الأندية من الدرجة الثالثة، وصلت إلى 134 نادٍ، وهو أمر جيد، مع الوضع في الاعتبار أننا وضعنا بعض البنود الخاصة بالأندية التي تمارس كرة القدم والكرة الشاطئية وهي أندية منتسبة لها حقوق مالية، وأصبح الموضوع مقبول".

وأكمل: "تم إقرار روابط الأندية المحترفين، الخاصة بجميع الاقسام، وستكون مفيدة جدا لأندية الدوري الممتاز والدرجة الأولي والثانية".

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النجوم الطويلة الجمعية العمومية

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