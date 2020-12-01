" ضربه وأصاب شقيقه".. كشف ملابسات مقتل مزارع بطلق ناري في الجيزة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين ووفاة أحدهما وإصابة الآخر بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من مزارع، مقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه أثناء تواجده وبصحبته شقيقيه مزارعان، أحدهما له معلومات جنائية، بمدخل إحدى المزارع الكائنة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بدائرة القسم، فوجئوا بقيام أفراد من إحدى العائلات، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما أسفر عن مقتل أحد أشقائه إثر إصابته بعيارين ناريين، وإصابة الثاني بجروح متفرقة، وفروا هاربين وعلل قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن "القاهرة والمنيا" أسفرت عن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بوجود خصومة ثأرية بين أفراد عائلته وعائلة المجني عليهما، وقيامه بالإستعانة بباقي المتهمين في إرتكاب الواقعة عقب علم أحدهم بمكان عمل المجني عليهما، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية والسيارة المستخدمين في إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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