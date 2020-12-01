إزالة ورفع 504 حالة إشغالات وتعديات على أرصفة شوارع الواسطى ببني سويف (صور)

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة محمد بكري، رئيس الوحدة 504 حالة إشغالات متنوعة وباعة جائلين وحّررت 15 محضر اشغال ومخالفه بيئية، في حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع المدينة، لفرض الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية.



ونُفذت الحملة تحت إشراف حماده راضي نائب رئيس المركز، وبمشاركة شرطة المرافق والمسطحات بمديرية أمن بني سويف ومركز شرطة الواسطى، وإدارات الإشغالات والحملة الميكانيكية والكهرباء والنظافة والعلاقات العامة وشئون البيئة والاعلانات بالوحدة المحلية.



أسفرت عن إزالة ورفع 504 حالة إشغالات متنوعة وباعة جائلين وإعلانات مخالفة، وتاندات وتعدي علي الأرصفة وأكشاك غير مرخصة، وتحرير 15 محضر إشغال ومخالفة بيئية، وتم التحفظ علي المضبوطات من "كراسي وموازين واستاندات ولافتات وتربيزات" بمخازن الوحدة، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة اللأزمة.



من جانبه شدد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، على مواصلة تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وحفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، مشددًا على لن يسمح بأي تراخي يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالي للميادين العامة والشوارع.



