راموس يُبلغ ريال مدريد بثلاثة شروط قبل التجديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في صباح اليوم الثلاثاء عن تطور جديد فيما يخص مفاوضات التجديد بين سيرجيو راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وإدارة الفريق خلال الموسم القادم.


ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن هناك بعض التوتر في العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.


وأوضح أن راموس ينوي الموافقة على التجديد، إذا عرض بيريز عقدًا لمدة عامين، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت، إذا لعبت 30 مباراة في الموسم الواحد.

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