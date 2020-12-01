خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرنو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، في التعاقد مع سيرينو، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه سيكون هناك اتجاه بشكل كبير لتأجيل الأمور إلى يناير المقبل.

وأضاف: "المارد الأحمر لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع صن داونز، بالرغم من رفع المقابل المادي، ولكن دون جدوى، خاصةً أن ناديه يطلب مبلغ كبير جدًا للتنازل عنه، ولذلك سيتم تأجيل الأمر".

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