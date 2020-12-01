تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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نظم اتحاد الطلاب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، تحت إشراف سهام يوسف وكيل الوزارة، معسكر إعداد القيادات الطلابية للمرحلتين الاعدادية والثانوية حول مهارات القيادة الفاعلة في ظل التحول الرقمي.

وأكدت وكيل الوزارة، أن الهدف من المعسكر هو تدريب الطلاب على إجراء الانتخابات وممارسة الديمقراطية والعمل على بناء مهارات أعضاء المكاتب التنفيذية وتنمية مهارات القيادة الفاعلة والتواصل والعمل الجماعي تمهيدا لتشكيل المكتب التنفيذي على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية، بأن برنامج معسكر إعداد القيادات الطلابية تناول العديد من الموضوعات مثل فلسفة الاتحادات الطلابية ومفاهيم القيادة والتحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي كما تناول البرنامج تأثير التواصل الإجتماعي على سلوك الطلاب.

وأكد وكيل المديرية على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ برنامج التحول الرقمي في مختلف المجالات مؤكدا على أن اتحاد الطلاب تعمل على غرس القيم وترسيخ الموضوعية والحيادية في نفوس الطلاب.

شارك في تنفيذ معسكر إعداد القيادات الطلابية محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية وعزه إبراهيم موجه عام اتحاد الطلاب.
تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)
تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)
تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)
تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)
تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)
تعليم بني سويف تؤهل طلاب ابتدائي وإعدادي لـ"القيادة الفاعلة" (صور)

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