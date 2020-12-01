تعرف على تشكيل طنطا أمام الترسانة



وشهد التشكيل مكون من :



في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمد عوض، محمد الشاذلي.

خط الوسط: شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح، عبدالرؤوف زيكو.

خط الهجوم: محمود صلاح، محمد جوده، احمد فهمي.



بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، محمد كرم، احمد الشافعي، سعيد حسن، السيد ابو امنه، عصام عادل، ابراهيم رضا، كريم سليم، احمد اشرف.



اعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "ب".