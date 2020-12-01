تعرف على تشكيل طنطا أمام الترسانة
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:56 م
نورهان فضل
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اعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "ب".
وشهد التشكيل مكون من :
في حراسة المرمي: محمد فتحي.
خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمد عوض، محمد الشاذلي.
خط الوسط: شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح، عبدالرؤوف زيكو.
خط الهجوم: محمود صلاح، محمد جوده، احمد فهمي.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-
ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، محمد كرم، احمد الشافعي، سعيد حسن، السيد ابو امنه، عصام عادل، ابراهيم رضا، كريم سليم، احمد اشرف.
وشهد التشكيل مكون من :
في حراسة المرمي: محمد فتحي.
خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمد عوض، محمد الشاذلي.
خط الوسط: شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح، عبدالرؤوف زيكو.
خط الهجوم: محمود صلاح، محمد جوده، احمد فهمي.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-
ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، محمد كرم، احمد الشافعي، سعيد حسن، السيد ابو امنه، عصام عادل، ابراهيم رضا، كريم سليم، احمد اشرف.