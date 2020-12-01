تعرف على تشكيل طنطا أمام الترسانة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
اعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "ب".

وشهد التشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: محمد فتحي.
خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمد عوض، محمد الشاذلي.
خط الوسط: شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح، عبدالرؤوف زيكو.
خط الهجوم: محمود صلاح، محمد جوده، احمد فهمي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-
ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، محمد كرم، احمد الشافعي، سعيد حسن، السيد ابو امنه، عصام عادل، ابراهيم رضا، كريم سليم، احمد اشرف.

أخبار تهمك

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أشرف قاسم: الزمالك لن يتعاقد مع لاعبين أجانب

منذ ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

راموس يُبلغ ريال مدريد بثلاثة شروط قبل التجديد

منذ نصف ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 21 ساعة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يعلن عن قائمة الفريق الإفريقية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

12:06 م

راموس يُبلغ ريال مدريد بثلاثة شروط قبل التجديد

02:00 م

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

02:05 م

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!