تلاعبوا في أوزان إسطوانات الغاز.. مداهمة محطة تعبئة غاز بالدقهلية

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط محطة تعبئة غاز تقوم بالتلاعب فى أوزان إسطوانات الغاز المنزلية والتجارية المدعمة.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث تموين بمديرية أمن الدقهلية قيام ( إحدى محطات تعبئة الغاز بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالتلاعب فى أوزان إسطوانات الغاز المنزلية والتجارية المدعمة من قِبل الدولة.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المحطة وضبط (المدير المسئول) وبسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج وعمل وزنات عشوائية للإسطوانات المنزلية والتجارية تبين وجود متوسط عجز فى الإسطوانات التجارى قدره (1،485 كيلو جرام ) فى الإسطوانة الواحدة، وتبين وجود متوسط عجز فى الإسطوانات المنزلى قدره ( 1،360 كيلو جرام ) فى الإسطوانة الواحدة، وبذلك يعد المذكور قام بتجميع كميه قدرها (108،949 طن غاز صب ) بطريق غير مشروع عن طريق التلاعب وإنقاص وزن الإسطوانات لبيعها فى السوق السوداء وذلك فى خلال الفترة التى تم حصرها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.