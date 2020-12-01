السم في العصير.. تشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا بصحراء حلوان

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم الثلاثاء، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفى بصحراء حلوان، وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها للوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة شاب في منطقة جبلية بدائرة القسم،

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات في جثمان المتوفي، عثر بجواره على سرنجة.


ودلت التحريات ان أن المجنى عليه توفى بسبب تناول مادة سامة، وأن السرنجة التي عثر عليها بجواره لم تستخدم، وإنما كان الغرض منها إخفاء الجريمة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على تلك الصفحة، وتبين أنهم 5 سيدات، مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عدا واحدة منهن مقيمة بمحافظة المنيا.
وبمواجهتن بما أسفرت عنه التحريات، اعترفن بارتكاب الواقعة، عن طريق إنشاء صفحة على "فيسبوك" لاستقطاب الرجال راغبى الزواج، مشيرين إلى أنهم نجحوا في استقطاب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير، باستخدام سرنجة، وتقديمه له.

وأضافوا أنه سقط مغشيا عليه بعد شرب العصير، ثم توفى متأثرا بمفعول المادة المستخدمة، واستولو على سيارته وهاتفه المحمول، وبإرشادهن عثر على السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، وكذا سرنجة بداخلها مادة مخدرة،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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