بيان مهم لـ الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي علي البحر المتوسط كما تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الأربعاء يسود طقس مائل للحراره على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية الغربية ومائل للدفء علي شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطه علي السواحل الشمالية من المناطق (مطروح-السلوم-الاسكندرية-بورسعيد-العريش-رفح)، وأمطار خفيفه علي مناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة) كما تكون الرياح معتدلة علي كافة المحافظات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقيه أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

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