56.5 مليون جنيه خسائر "دايس" في أول 9 شهور من 2020

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن القوائم المالية المجمعة خلال أول 9 شهور من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحولها إلى الخسارة بقيمة 56.564 مليون جنيه، مقابل 125.294 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن صافي المبيعات قد تراجع إلى 831.671 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.139.165 مليار جنيه بالفترة المقارنة.





وتراجع مجمل ربح شركة دايس للملابس خلال نفس الفترة إلى 117.417 مليون جنيه، مقابل 273.557 مليون جنيه بالفترة المماثلة.





وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 714.254 مليون جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 865.608 مليون جنيه بالفترة المناظرة.



