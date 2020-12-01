تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء موقعة ليفربول ضد أياكس الهولندي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ويليامز ، روبرتسون ، فابينيو ، ميلنر.

خط الوسط : هندرسون ، مينامينو ، جوتا.

خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو.

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