مؤسسة آرت دي ايجيبت نادين عبد الغفار تحرص على حضور مؤتمر مشروع أمل وتتحدث عن بدايتها

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حرصت نادين عبد الغفار مؤسسة شركة آرت دي ايجيبت للفن التشكيلي لحضور فعاليات نؤتمر مشروع أمل والذي انعقد اليوم الثلاثاء 1 ديسمير.





وقالت نادين عبد الغفار متحدثة عن شركتها "آرت دي ايجيبت" "عملت كثيرا في مجال الفن التشكيلي وأرى مصر بطريقة ثانية ونقدر على كوننا عالميين وكانت أول مبادرة لنا في متحف مصر ونقوم بتطوير أنفسنا في كل عام وتواجدنا العام الماضي في شارع المعز"







وبدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر مشروع أمل لدعم ريادة المشاريع النسائية الواعدة في مصر وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة.







ومن المقرر الإحتفاء بعشر مشتركات بمشاريعهن الواعدة لهذا العام وذلك إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين الذين ساهمو في إنجاح البرنامجومعهم عدد من المدربين والمحاضرين الذين عملو على المشاريع خلال مراحلها المختلفة وسيتم اختيار لجنة لجنة تحكيم لثلاثة مشاريع فائزين بمراكز ثلاثة ليحصلون على جائزة قدرها 5000 دولا أمريكي.