



(مباشر) استعلام موعد منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات





يعد موعد منحة العمالة غير المنتظمة 2020 بالاسم والرقم القومي من بين أكثر الأشياء المنتظر الكشف عنها من قبل وزارة القوى العاملة خلال الساعات المقبلة في مختلف المحافظات، وهذا بعدما ظهرت تقارير رسمية تؤكد بداية صرف المستحقات في بعض المحافظات ومن بينها الوادي الجديد خلال الساعات الأخيرة، ليدخل المواطنين في حالة من الترقب والانتظار لصدور قرار صرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة شهر ديسمبر 2020 من قبل الوزارة.





موعد منحة العمالة غير المنتظمة 2020

قالت وزارة القوى العاملة بأنها قدمت بحصر أسماء المستفيدين والمستحقين لصرف الدفعة الجديدة من مبادرة عمال اليومية في جميع محافظات الجمهورية خلال هذه الساعات، ومن ثم سيتم إصدار قرار بصرف المستحقات الخاصة بالمواطنين من خلال مكاتب البريد المختلفة، وهذا على أن يحصل كل مواطن مستفيد من منحة العمالة شهر ديسمبر 2020 على نحو 500 جنيه من خلال منافذ الصرف المختلفة سواء عبر فروع هيئة البريد أو من خلال ماكينات الصراف الآلي لمن يتملكون بطاقات الائتمان المختلفة.





موقع وزارة القوى العاملة استعلام منحة العمالة

أشارت مصادر مسؤولة داخل الحكومة المصرية إلى ضرورة التزام المواطنين بانتظار وصول رسالة نصية من رقم 2030، تقوم خلالها وزارة القوى العاملة بإخبار المواطن المستفيد بموعد صرف مستحقات دفعة منحة العمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020، وكذلك تطلعه على كافة التفاصيل التي تخص مكان الصرف وإتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.





وكانت الجهة الرسمية الوحيدة التي يحق لها إصدار المعلومات بشأن منحة العمالة ومبادرة عمال اليومية 2020 هي موقع وزارة القوى العاملة والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية خلال البيانات الأخيرة.





السيسي يوجه بصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020

يذكر بأن وزارة القوى العاملة كانت قد تلقت تعليمات من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الاستمرار في صرف الدفعات الجديدة من منحة عمال اليومية 500 جنيه وذلك حتى نهاية العام الجاري، كنوع من الدعم الحكومي للمواطنين الذين تضرروا من إجراءات مواجهة فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الجاري.



