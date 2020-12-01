البورصة تنفذ صفقة علي "السويس للأسمنت" بقيمة 34.6 مليون جنيه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:51 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء أنه قد نفذت صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة السويس للأسمنت المُصدرة لعدد 4,616,419 سهم بقيمة إجمالية 34,62 مليون جنيه.


وفي سياق آخر، حققت الشركة صافي خسائر غير مجمع خلال أول 6 شهور من 2020 ، قدر بنحو 463,3 مليون جنيه، نظير صافي خسائر بلغ 590 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأدرجت شركة السويس للأسمنت  في البورصة المصرية منذ فبراير 1995، وهي تعمل في قطاع المواد مع التركيز على مواد البناء. يقع مقر شركة السويس للأسمنت في القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيسها في أبريل 1979

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