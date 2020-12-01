اداء إيجابي للأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بداية إيجابية لشهر ديسمبر ، إذ عزز التفاؤل بشأن لقاح لفيروس كورونا مبررات التعافي الاقتصادي وهيأ الأسهم لمواصلة مكاسب قياسية حققتها في نوفمبر تشرين الثاني.


وبعد انخفاض على مدى اليوم، حين باع المستثمرون الأسهم لجني بعض الأرباح في نهاية شهر اتسم بأداء متميز، عاود المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الارتفاع ليصعد 0.3 بالمئة.

 

واختتم المؤشر شهر نوفمبر تشرين الثاني بمكاسب تقارب 14 بالمئة.

 

وتلقت المعنويات دفعة إضافية، إذ ردد مسح لأنشطة الأعمال صدى أرقام رسمية في اليوم السابق أظهرت نموا قويا لأنشطة المصانع في الصين. ومن المقرر صدور بيانات مماثلة من أوروبا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

 

لكن الضبابية التي تحبط بإبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبحت المكاسب.

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