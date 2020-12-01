مريم فرج من مؤتمر مشروع أمل: القصة ابتدت من 2016 لتتويج المرأة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: بلال أحمد
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تحدثت مريم فرج مدير المؤسسة المجتمعية لقناة "mbc" عن مشروع أمل والذي انعقد اليوم في فندق نايل ريتز.

وقالت مريم فرج "قصة مشروع أمل ابتدت في 2016 لتتويج المرأة ماديا واقتصاديا ومعنويا وتفضل تسليط الضوء على النماذج الناجحة لإبراز الشركات الناجحة لإيماننا بالشباب العربي ولتغيير الكون ولتكوين أثر اجتماعي واقتصادي وتهتم أيضا بالقضايا الإنسانية مثل قضايا الللائجين".

وتابعت "فرج" قائله: "بدأت ب2000 طلب من سيدات مصر هنشوف النهاردة ابرز 10 مشاريع هنختار منهم 3" ثم انهت حديثها بتوجيه الشكر لفريق العمل بأكمله.

وبدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر مشروع أمل لدعم ريادة المشاريع النسائية الواعدة في مصر وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة.




ومن المقرر الإحتفاء بعشر مشتركات بمشاريعهن الواعدة لهذا العام وذلك إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين الذين ساهمو في إنجاح البرنامجومعهم عدد من المدربين والمحاضرين الذين عملو على المشاريع خلال مراحلها المختلفة وسيتم اختيار لجنة لجنة تحكيم لثلاثة مشاريع فائزين بمراكز ثلاثة ليحصلون على جائزة قدرها 5000 دولا أمريكي.

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