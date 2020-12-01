الكرملين : بوتين لا يعتزم مقابلة شركات النفط الروسية قبل الاجتماع مع اوبك

قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى قبل اجتماع أوبك+ الحاسم يوم الخميس.

أجلت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا المحادثات حول سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس إذ لا يزال اللاعبون الرئيسيون يختلفون حول حجم النفط الذي يتعين عليهم ضخه في ظل ضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.