تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية بدءًا من غدًا الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر والي يوم السبت الموافق 5 ديسمبر.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وترصد"الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدًا الأربعاء:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ).

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ).

-  يوم الخميس المقبل: 
لا يوجد أمطار 

- يوم الجمعة 4 المقبل:
لا يوجد أمطار 

- يوم السبت المقبل: 

 السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )

 
 
 وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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