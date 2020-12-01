تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية بدءًا من غدًا الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر والي يوم السبت الموافق 5 ديسمبر.



وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.



وترصد"الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:



غدًا الأربعاء:



السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ).



الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ).



- يوم الخميس المقبل:

لا يوجد أمطار



- يوم الجمعة 4 المقبل:

لا يوجد أمطار



- يوم السبت المقبل:



السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )







وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.