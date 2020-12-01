"صحة روض الفرج": نقدم خدمات مبادرة "السمعيات" بالمجان (فيديو)

قالت الدكتورة منى بركات، رئيس ومدير الرعاية الأساسية والصحة بروض الفرج، إن مبادرة "السمعيات" للكشف المبكر عن ضعف السمع، هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان للحد من الإعاقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضافت مني بركات، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هدف المبادرة هو الكشف المبكر والتدخل المبكر والعلاج المبكر، وتصل نسبة الشفاء فيه إلى 100%، إذ تشمل الكشف على الأطفال من سن يوم واحد حتى 28 يومًا من خلال اختبار بسيط للسمعيات.





وتابعت رئيس ومدير الرعاية الأساسية والصحة بروض الفرج،: "إذا اكتشفنا أزمة في السماع عند الطفل، فإننا نحوله إلى معهد السمع والكلام لإجراء اختبارات أكثر دقة لتحديد المشكلة الأساسية في الأمر ونبدأ في التدخل مبكرًا، وملحق بمكان المبادرة مكتب صحة ولدينا تغطية واسعة وشاملة على مستوى المنطقة بمكاتب الصحة التابعة لنا لتحديد عدد المواليد والأطفال الذين نجري الاختبارات لهم، وفي شهادة الميلاد جرى تخصيص خانة لضمان إجراء هذا الاختبار وتغطية كل المواليد الجديد وتكتب نتيجة الاختبارات في شهادة الميلاد".





وأشارت منى بركات، إلى أن هذه المبادرة تقدم خدماتها بالمجان، بداية من الكشف حتى إجراء العمليات إذا ما احتاجت الحالة إليها، لافتةً إلى أن المبادرة تهتم بالتثقيف الصحي لمعرفة أعراض ضعف السمع عند الأطفال.





اقرأ أيضًا..

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لمليون و39 ألف و446 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وحتى منتصف نوفمبر الماضي.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 1679 طفلًا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.





وكشف أنه تم تحويل 67 ألف و993 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 6 آلاف و727 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.





وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.





وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.



