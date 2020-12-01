ياسمين نيار تستعد لإطلاق أغنية فرنسية







ومن المقرر أن ترجي ياسمين تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، وتحويلها إلى فيديو كليب.







وأطلقت ياسمين مؤخرًا براند بأسم "ياسمينه"، ستجري عنه مسابقة خلال الفترة المقبلة، خاصة بالسيدات.







وكانت ياسمين من قبل قد ناشدت الرئيس الجزائري، بمساندة ودعم المرأة الجزائرية، والوقوف بجانبها ضد أعمال العنف التي تجرى ضدها، وكذلك مساندة المرأة المغتربة وتوفير لهم حقوقهم المشروعة.

تستعد المطربة الجزائرية ياسمين نيار المقيمة في أوروبا، وبالتحديد في سويسرا، لإطلاق أغنية جديدة باللغة الفرنسية، تتحدث عن العنف بكل أشكاله، ويتعاون معها في الأغنية فريق فرنسي.