خلال شهر نوفمبر.. مؤشر بورصة النيل يخالف الإتجاه الصاعد ويهبط 10.8%

وارتفعت قيمة التداول بالبورصة خلال نوفمبر الماضي الي 56.6 مليار بالرغم من ظهور المرحلة الثانية من كورونا ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,058 مليون ورقة منفذة على 1,009 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 47.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7,005 مليون ورقة منفذة على 793 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي .

وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 بنسبة 4.07% و أغلق عند مستوي 10,943.35 نقطة ، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 9.1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,040.86 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 10.45% مغلقا الفترة عند 1,759.77 نقطة.



