خلال شهر نوفمبر.. مؤشر بورصة النيل يخالف الإتجاه الصاعد ويهبط 10.8%

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:27 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيم تداول وصلت الي 31.6 مليون جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 10.9 مليون جنيه ، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.8% ليغلق عند مستوي 1.071.17 نقطة .


واستحوذت الأسهم على 59.02 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.98 % خلال الشهر


وارتفعت قيمة التداول بالبورصة  خلال نوفمبر  الماضي  الي 56.6 مليار بالرغم من ظهور المرحلة الثانية من كورونا ،  فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,058 مليون ورقة منفذة على 1,009 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 47.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7,005 مليون ورقة منفذة  على 793 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي  .



وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30  بنسبة 4.07% و أغلق عند مستوي  10,943.35 نقطة ، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 9.1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,040.86 نقطة، بينما سجل مؤشر  S&P ارتفاعا بنحو 10.45% مغلقا الفترة عند 1,759.77 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.12 % مغلقا عند 13,117.16 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 8.76 % مغلقا الفترة عند 2,983.83 نقطة.

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