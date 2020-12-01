جهاز "المنيا الجديدة" ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بالمدينة

صرح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات على مستوي أحياء المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.





وأوضح رئيس جهاز "المنيا الجديدة"، أن الحملة أسفرت عن َسحب واسترداد عدد ( 2 ) وحدة مهنية لمخالفة تغيير النشاط، وتنفيذ 8 قرارت إزالة بمنطقة ابني بيتك لعدم مطابقة شروط التراخيص، و 4 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة، حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين، و 5 إزالات فورية، وضبط 4 حالات سرقة مواد حجرية، مضيفاً أنه تم ضبط المخالفات بأماكن قطع الأراضى والوحدات التى لم تستكمل المشروعات المرخصة لها وغير المقننة والمخالفة للأنشطة المرخصة لها.





وأكد رئيس جهاز"المنيا الجديدة"، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية.