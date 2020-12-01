تفاصيل افتتاح أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالقصر العيني (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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علق الدكتور إيهاب سليمان، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، على افتتاح أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالمستشفى، قائلًا إنها وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدات المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بصورة او بأخرى بواقع 1.3 مليار سيدة "وده رقم يخض". 

وتابع أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني: "جرى إطلاق مبادرات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة بصورة أو بأخرى، لكن الآن لدينا وحدة متكاملة يعمل فيها أطباء من قسم النساء والتوليد وأطباء بقسم الأسرة وأطباء متخصصون في الصحة النفسية وآخرون من الطب الشرعي، للتعامل مع المعنفات بشكل متكامل وجعلهن قادرات على التغلب على العنف". 

وأردف، أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بإنشاء وحدات في جميع الجامعات في مصر، وإعطاء دورات تدريبية لتدريب مدربين وأطباء وتمريض وكل الهيئة المعاونة بحيث تنتشر في جامعات مصر، وكانت تلك مبادرة جيدة جدا. 

وأشار أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، إلى أن الجامعة شهدت افتتاح "الوحدة الآمنة" كأول وحدات لعلاج المعنفات على مستوى الجامعات المصرية، موضحًا أن العمل فيها بدأ منذ أيام، ويتم الحفاظ على سرية بيانات المعنفات: "تقديم الخدمات دون حجز، مفيش حاجة في القصر العيني اسمها حجز".

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