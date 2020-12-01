مؤتمر مشروع أمل لmbc" يبدأ فعالياته في في نايل ريتز كرلتون

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي - تصوير: بلال أحمد
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بدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر مشروع أمل لدعم ريادة المشاريع النسائية الواعدة في مصر وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون.


وحضر مؤتمر مشروع أمل عدد من النساء الواعدات وأصحاب الأعمال الضخمة ومنها منهم نادين عبد الغفار مؤسسة آرت دي ايجيبت ومريم فرج مدير المؤسسة المجتمعية لقناء "mbc" وهايدي النحاس.


ومن المقرر الإحتفاء بعشر مشتركات بمشاريعهن الواعدة لهذا العام وذلك إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين الذين ساهمو في إنجاح البرنامج ومعهم عدد من المدربين والمحاضرين الذين عملو على المشاريع خلال مراحلها المختلفة وسيتم اختيار لجنة لجنة تحكيم لثلاثة مشاريع فائزين بمراكز ثلاثة ليحصلون على جائزة قدرها 5000 دولا أمريكي.

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