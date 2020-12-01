حصاد البورصة .. مبيعات "الأجانب" تقترب من المليار جنيه خلال نوفمبر المنتهي









أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر نوفمبر الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة علي نسبة 82.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3 % و العرب على 6.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 997.9 مليون جنيه، وذلك بسبب ظهور الموجه الثانية لفيروس كورونا مما تسبب في اللجوء الي الإستثمار في الملذات الأمنة والبعد عن المجازفة والأسواق خلال هذه الفترة ،بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 215.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 76.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 17.1 % و سجل العرب 6.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 14,593.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 891.8 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.













وحققت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي مكاسب قدرها 31.1 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 636.5 مليار جنيه، مقابل 605.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.





وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 عند أغلق عند مستوي 10,943.35 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 4.07 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 9.1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,040.86 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 10.45% مغلقا الفترة عند 1,759.77 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.12 % مغلقا عند 13,117.16 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 8.76 % مغلقا الفترة عند 2,983.83 نقطة.









وأشار التقرير ، أن إجمالى قيمة التداول خلال نوفمبر الماضي قد ارتفعت الي 56.6 مليار بالرغم من ظهور المرحلة الثانية من كورونا ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,058 مليون ورقة منفذة على 1,009 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 47.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7,005 مليون ورقة منفذة على 793 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي .





هذا و قد استحوذت الأسهم على 59.02 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.98 % خلال الشهر



