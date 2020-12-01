الهند تسجل 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي في البلاد منذ 17 نوفمبر الجاري.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، بلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا، نحو 9.46 مليون حالة، في حين سجلت البلاد 482 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 137621 وفاة.

 

ويذكر أن عدد الإصابات اليومي ظل أقل من مستوى الخمسين ألفا منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لإحصاء رويترز، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحم.

 

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