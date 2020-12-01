الخميس.. إلهام شاهين ضيفة برنامج "معكم" لمنى الشاذلي

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها"معكم"الفنانة إلهام شاهين، وذلك يوم الخميس المُقبل، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قناة "CBC".



ومن المقرر أن تتحدث إلهام شاهين خلال اللقاء عن تفاصيل فيلمها الجديد "حظر تجول"، الذي سيتم عرضه ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، ، كما ستتحدث عن أعمالها الفنية المُقبلة.





فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23″، تصوير عمر أبو ومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions و”Team On”.