"خدروه وسرقوه".. كشف ملابسات مقتل راغب زواج عبر الفيسبوك بحلوان

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيدات، مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عدا إحداهن مقيمة بالمنيا) وذلك لقيامهن بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يقومن من خلالها بإستقطاب الرجال راغبى الزواج، وقيامهن بإستقطاب (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير بإستخدام سرنجة وتقديمه له وسقوطه مغشيًا عليه وأعقب ذلك وفاته متأثرًا بإصابته، وإستولو على سيارته، هاتفه المحمول، وضبط بحوزتهن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما وكذا سرنجة بداخلها مادة مخدرة، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكبهن الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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