"القطة هاجمتني".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "فيسبوك"

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بالنسبة لما تم تداوله على أحد القنوات الفضائية بشأن قيام أحد الأشخاص بعمل فيديوهات بث مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه بقتل وتعذيب الحيوانات بهدف التربح.



بالفحص تبين أنه مهتز نفسيًا، مقيم بمركز طوخ بالقليوبية، وتم ضبطه وإعترف بأنه أثناء تواجده بالشارع محل سكنه، قررت له إحدى السيدات أن إحدى القطط المتواجدة بالشارع قامت بعقرها، ولدى محاولته إبعادها هاجمته وأصابته بسحجات، مما دفعه إلى التعدى عليها بالضرب بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها، وقام بتصوير ذلك وبثه على مواقع التواصل الإجتماعى.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.