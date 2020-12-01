"القطة هاجمتني".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "فيسبوك"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
بالنسبة لما تم تداوله على أحد القنوات الفضائية بشأن قيام أحد الأشخاص بعمل فيديوهات بث مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه بقتل وتعذيب الحيوانات بهدف التربح.

بالفحص تبين أنه مهتز نفسيًا، مقيم بمركز طوخ بالقليوبية، وتم ضبطه وإعترف بأنه أثناء تواجده بالشارع محل سكنه، قررت له إحدى السيدات أن إحدى القطط المتواجدة بالشارع قامت بعقرها، ولدى محاولته إبعادها هاجمته وأصابته بسحجات، مما دفعه إلى التعدى عليها بالضرب بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها، وقام بتصوير ذلك وبثه على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ أقل من ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 م

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

11:22 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

07:50 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!