تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكرم. يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية لفيروس "كورونا"

خطة للقضاء على مشكلة تسرب الطلاب بالفيوم

300 مدرسة مستهدفة لتطبيق معايير الجودة بالفيوم

عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية، والدكتور مراد أحمد حسن، مدير عام التعليم العام والعلاقات العامة بالمديرية، بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

في بداية الاجتماع، أطلق وكيل الوزارة مبادرة أسبوع الصحة العامة بمدارس محافظة الفيوم والذي يبدأ أول الأسبوع القادم، حيث شدد وكيل الوزارة على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية اليومية لمديري الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية ورؤساء الأقسام للمدارس ومعالجة السلبيات فورًا وذلك من أجل انضباط وانتظام العلمية التعليمية بالمدارس، مشيرًا إلى تفعيل دور موجة المادة بجميع الإدارات التعليمية، حيث يتفاعل مع الطلاب ويشارك مع المعلم خلال شرح المادة، حتى يتمكن من قياس مستوى الطلاب وتقييم المعلم، من أجل تقديم وإبراز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وذلك من أجل تحقيق نواتج تعليم جيدة بالمدارس على مستوى المحافظة.

كما أشار خلال الاجتماع إلى الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وذلك لتدريب الطلاب على الامتحان على جهاز التابلت، وفى ذلك نبه مشددًا على مسئولى التطوير التكنولوجي بضرورة التغلب على أى معوقات أمام طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة الحالية من أجل إجراء الاختبار التجريبي للطلاب فى سهولة ويسر.

أشار وكيل الوزارة خلال كلمته إلى منصة التعليم المصري الجديدة ٢٠٢٠ ٢٠٢١.. للعام الدراسي الجديد https:eduhub.moe.gov.egحيث تتيج الوزارة منصة التعليم المصري المتاحة عبر شبكة الانترنت، كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية. كما تعتبر بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي 20202021م، مشيرا إلى تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أنه من المقرر يوم 1 ديسمبر أن يتم اطلاق منصة تعليمية إلكترونية جديدة اسمها Eduflix على غرار نتفليكس. وقال وزير التربية والتعليم: سيتم خلال منصة ايديوفليكس Eduflix بث فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم على كيفية التعامل مع نظام الاسئلة الجديدة.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة إعداد خطة للقضاء على مشكلة التسرب بالمدارس، من خلال الكشف عن دراسة أسباب التسرب من التعليم وتقديم حلول منطقية للقضاء على المشكلة.

كما أكد أكرم، على ضرورة تطبيق معايير الجودة بالمدارس، من أجل تحقيق عملية تعليمية جيدة بمدارس الفيوم، مع التأكيد على زيادة أعداد المدارس المستهدفة إلى 300 مدرسة خلال العام الحالى.

وخلال الإجتماع أكد الأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية على ضرورة التوعية الشاملة لجميع الطلاب والمعلمين بالمدارس للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة تعقيم الفصول وقاعات رياض الأطفال بصفة مستمرة، كما أشار بضرورة إعداد تقرير عن الفراغات بالمدارس على مستوى المحافظة.
تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس
تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس
تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس
تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس
تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس
تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بالمدارس

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